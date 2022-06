"Stefano come va con Belen?", la risposta di De Martino a Costanzo è spiazzante

(Nel video Stefano De Martino al Maurizio Costanzo Show)

Non è più un segreto che Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme, ma questa volta la coppia sta provando in tutti i modi a tenere lontano dal gossip il loro amore ritrovato. Nessuna foto social insieme (almeno finora), niente eventi mondani, bocche cucite sul riavvicinamento e soprattutto sul loro futuro.

I due non si sbilanciano e si tengono stretti i loro sentimenti, lasciando fuori dalla porta di casa pettegolezzi e pronostici. Massima riservatezza anche nelle interviste, sono davvero poche le parole in merito che entrambi concedono, proteggendosi, così, l'uno con l'altra. E' stato un evento più unico che raro, infatti, quanto accaduto ieri sera al Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti, Stefano De Martino non si è sottratto alla domanda del padrone di casa proprio sul suo rapporto con la showgirl argentina.

"Come va con Belen?" ha chiesto Costanzo. Stefano - che poco meno di due mesi fa aveva rimbalzato la stessa domanda a Verissimo - stavolta ha risposto: "Va bene. Bene, bene. Come diceva una canzone 'tutto il resto è vita'". Non serve aggiungere altro per descrivere la gioia del conduttore davanti alla sua famiglia ancora una volta riunita.