"Vai d'accordo con Belen come Renzi con Calenda?" La risposta (pungente) di Stefano De Martino

Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, Stefano De Martino ha risposto con leggerezza alle domande dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Argomenti dell'intervista telefonica sono stati gli impegni professionaliì tra tv e teatro, la grande passione per la squadra del Napoli, i tatuaggi che piano piano sta tentando di cancellare dal corpo, ma anche un accenno alla sua vita privata segnata dalla definitiva separazione da Belen Rodriguez.

Com'è noto, Stefano e Belen si sono lasciati qualche mese fa. Nessuna comunicazione ufficiale è mai arrivata in merito da parte dei due che hanno lasciato che fossero i fatti a parlare nel corso dei mesi attraverso una distanza via via sempre meno nascosta sui social e poi chiaramente lampante con la nuova relazione della showgirl oggi legata al compagno Elio Lorenzoni. Che i loro rapporti non fossero sereni si era intuito già da qualche indizio arrivato dalle battutine a distanza e la risposta ironica, ma pungente, data dal conduttore ed ex ballerino nel programma radiofonico ha confermato l'esistenza di qualche tensione. "Chi va più d'accordo: lei con Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?" ha chiesto il conduttore riferendosi a una delle coppie più litigiose della politica italiana: "Secondo me va più d'accordo Renzi con Belen. E Calenda con me", la risposta che lascia immaginare un rapporto non proprio sereno.

De Martino su Meloni e Schlein

Nel corso dell'intervista sono arrivate anche le battute su Giorgia Meloni e Elly Schlein. Da ex ballerino, cosa ballerebbe con loro? "Con la premier potremmo ballare su Viva la Mamma, mentre con Elly Schlein potrei ballare Prisencolinensinainciusol, perché è in linea con la comprensibilità del suo lessico", ha affermato De Martino oggi al timone di Bar Stella su Rai2. Quanto alla proposta di condurre L'Eredità: "Per riscuotere un’eredità ci vorrebbe anche un morto, io non lo auguro a nessuno. Spero che continui a farlo chi lo faceva. Ho altre cose a cui pensare" ha aggiunto, mentre sulla possibilità di presentare un'edizione del Festival di Sanremo: "Nessuno me lo ha mai chiesto, spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival. Se succederà tra 20 anni? Siccome penso che più o meno i tempi saranno quelli, mi auguro che il Festival ci sia ancora".

Di seguito la puntata di Un giorno da Pecora con Stefano De Martino dal minuto 1.20.00