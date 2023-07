Stefano replica a Belen? Il gesto inaspettato in risposta alla moglie

Riservatissimo, sempre molto attento a quello che condivide sui social, oggi Stefano De Martino si è lasciato andare e ha pubblicato qualcosa sul suo profilo Instagram che forse racconta troppo. Prima di lui Belen, questo fine settimana, aveva deciso di far parlare la musica. Lei che non ha mai nascosto l'amore per le note ha fatto sì che fosse il brano "Rie Cuando Puedas, Llora Cuando Lo Necesites" di El Chojin feat. Luis Eduardo Aute a parlare del momento che sta vivendo.

Da alcuni giorni si parla della crisi, la terza, che starebbero attraversando lei e Stefano: la presentatrice è stata anche fotografata insieme a un altro uomo, Elio Lorenzoni, e i due sembravano molto vicini e leggendo il testo della canzone si potrebbe intuire che forse questa volta sarebbe stata lei a mettere un punto, o forse un punto e virgola alla loro relazione.

E, proprio come ci si aspetta da due adolescenti innamorati - o che si sono da poco lasciati -, ecco che arriva la risposta in musica anche di De Martino. Il conduttore su Instagram ha pubblicato il filmato di una pagina in cui c'è Justin Timberlake che canta una cover di "A song for you" di Leon Russel, brano del 1970. Una ballad d'amore che non possiamo sapere con certezza se sia una risposta a Belen, ma il testo non lascia spazio a interpretazioni: "I’ve treated you unkindly but darlin’ can’t you see, there’s no one more important to me" ovvero "Ti ho trattato in modo scortese, ma tesoro, non vedi, non c'è nessuno più importante di te per me"; e ancora "I love you in a place where there’s no space or time, I love you for my life you're a friend of mine" cioè "Ti amo, dove non c’è spazio o tempo, sei l’amore della mia vita, sei mia amica".

Se i due si stiano mandando dei messaggi o se le canzoni siano solo un caso al momento non possiamo saperlo, certo è che l'azione di De Martino è molto inconsueta e potrebbe nascondere il desiderio di mandare alla madre di suo figlio un segnale, forse le sta chiedendo scusa? Forse il brano è un modo per dirle pubblicamente quanto la ama davvero? Lo scopriremo nei prossimi giorni...