Belen e Stefano come una famiglia, le immagini della complicità / VIDEO

Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Santiago come una famiglia. Questo è quello che si evince dal video pubblicato dal magazine Whoopsee.it dove si vedono i tre organizzarsi fuori dalla casa milanese dell'ex ballerino.

I tre sono usciti dalla casa come se avessero passato la notte insieme, cosa facilmente intuibile anche da alcune storie condivise da Belen con Santiago che suona il pianoforte di Stefano. Su un van con i vetri oscurati sono saliti Stefano e Santi per dirigersi verso l'aeroporto per una vacanza padre-figlio.

Belen sull'essere madre di figli con padri diversi

"Oggi sto bene", assicura Belen, che per la prima volta negli ultimi anni ha deciso di prendersi del tempo per sé. "Al momento sono fidanzata con i miei gatti - scherza ancora con Silvia Toffanin a Verissimo - Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo".

A Silvia, la Rodríguez confida inoltre le sue difficoltà di mamma: "Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi - continua - Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso". Sì perché, com'è noto, Belu ha due figli: il primo, Santiago, nato dall'amore per Stefano De Martino, ormai otto anni fa, la seconda, invece, venuta al mondo undici mesi fa grazie ad un amore fugace con l'ex hairstylist Antonino Spinalbese.