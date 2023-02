Stefano e Belen di nuovo in crisi? Nessuna traccia social e lui va da solo a salutare Costanzo

I social non sono la realtà. È anche vero, però, che spesso e volentieri non mentono, soprattutto in quanto a liti e coppie in crisi. Fanno scuola Fedez e Chiara Ferragni, che anche se sembrano aver superato il loro momento difficile (a testimoniarlo una storia Instagram di qualche giorno fa in cui si tenevano per mano), non hanno mai smentito le voci che li volevano in rotta dopo settimane di reciproco silenzio social. Dunque, anche se un minimo, per una coppia famosa l'assenza di foto ma anche like e commenti, qualcosa vorrà pur dire.

Da diversi giorni ci si interroga su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. C'è maretta nell'aria? Seppure dal loro ultimo riavvicinamento i due hanno fatto passare del tempo prima di tornare a farsi vedere insieme sui social, una volta rotto il ghiaccio non sono mancate immagini che li ritraevano di nuovo insieme, felici, dalla scorsa estate fino a dopo le vacanze di Natale, trascorse nella bellissima e lussuosa villa del conduttore a Posillipo. Poi più nulla, niente più selfie, foto di famiglia o video di vita quotidiana trascorsa insieme. La showgirl, che di solito condivideva tra le storie anche gli spezzoni di "Stasera tutto è possibile", taggando il marito che seguiva da casa insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese), non ha più pubblicato nulla sul compagno, tantomeno gli ha più concesso i suoi commenti o apprezzamenti ai post. E il conduttore, anche se ormai condivide sul suo profilo solo ciò che riguarda il lavoro, sembra le stia restituendo il "favore".

Di loro come coppia non c'è più traccia, non soltanto sui social. La recente scomparsa di Maurizio Costanzo ha toccato entrambi, che devono molto al giornalista e conduttore tv al quale erano legati da un rapporto di stima ma anche di amicizia - così come con Maria De Filippi, che li ha visti nascere artisticamente ma anche come coppia - eppure alla camera ardente, domenica scorsa, c'era solo Stefano. Il conduttore è rimasto una decina di minuti nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, ha fatto le condoglianze ai famigliari di Costanzo, ma Belen non si è mai vista, neanche al funerale il giorno dopo. Un altro indizio che fa insinuare come sui due potrebbe essere tornato qualche nuvolone.

Belen Rodriguez e l'amore per Stefano De Martino

Se dovesse essere confermata, la nuova crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe davvero un inaspettato colpo di scena, soprattutto dopo l'ultima intervista rilasciata dalla showgirl, poco più di un mese fa, in cui ha rivelato di non aver mai smesso di amare il marito. "Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti" ha spiegato parlando di Stefano.