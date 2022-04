Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il fine settimana romantico in barca

Sembrava che avrebbero passato il fine settimana del Primo Maggio da soli, ma così non è. Stefano De Martino e Belen Rodriguez saranno insieme e circondati dal mare. La showgirl ha condiviso alcune storie in cui si trova a bordo di una barca che ricorda molto quella di Stefano. Belen, quindi, ha raggiunto il suo Stefano per passare dei giorni insieme a bordo dell'elegante yacht che porta il nome di loro figlio, Santiago. L'ex ballerino ha atteso qualche ora prima di condividere, anche lui, degli scatti sul proprio profilo.

Nessuna foto insieme, quindi nessuna conferma ufficiale, ma la coppia ci ha abituati a questo alone di mistero e per questo possiamo azzardare che i due siano davvero insieme. Chissà, magari questo weekend offrirà a Belen e Stefano la giusta occasione per ufficializzare, davvero, la loro unione.