Stefano e Belen diventeranno zii: l'annuncio sui social

Si allarga la famiglia di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L'annuncio è arrivato nel giorno della Festa della mamma, con un post su Instagram che ha condiviso la gioia di una dolce attesa di Adelaide De Martino, sorella del conduttore Rai.

"Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne" ha scritto la futura mamma che così ha colto di sorpresa moltissimi amici ignari fino a questo momento della bellissima novità. Al momento né Belen né Stefano hanno commentato la notizia: da quando è tornata insieme, la coppia si sta tenendo lontana da frequenti manifestazioni di serenità privata, lasciando che l'attenzione dei follower sia rivolta prevalentemente ai loro figli: Santiago, nato dal loro amore dieci anni fa, e Luna, frutto della relazione tra Belen e Antonino Spinalbese.

Chi è Adelaide De Martino, dal lavoro al compagno

Nata a Napoli, classe 1994, Adelaide De Martino è seguita su Instagram da circa 123mila persone e lavora con il fratello Stefano. "È il mio valore aggiunto. Ha 27 anni e si occupa della logistica, è la problem solver. Ho anche un fratello, Davide, che come tutti i diciottenni non sa cosa fare nella vita. Io alla sua età avevo già le idee molto più chiare", ha raccontato il conduttore lo scorso anno parlando della sua famiglia.

Adelaide De Martino è legata a Diego Di Domenico. Di lui non si sa molto ma è stato possibile risalire alla sua identità grazie alle ultime stories pubblicate, dal momento che un'amica ha condiviso la notizia della gravidanza e ha taggato sia Adelaide che Diego Di Domenico Managment, la pagina Instagram del compagno della De Martino.

Anche l'uomo, nel giorno dedicato a tutte le mamme, ha ricambiato il pensiero rivolgendosi alla sua compagna: "Oggi è un giorno speciale dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! È il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria!", ha scritto.