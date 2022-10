Belen: "Stefano è tornato anche se ho una figlia con un altro, è un uomo incredibile"

(Nel video in alto, Belen parla del rapporto con Stefano De Martino)

"Sono in un momento felice. Ho imparato ad amarmi di più. E questo mi fa funzionare meglio". Belen Rodriguez parla per la prima volta a cuore aperto del ritorno di fiamma con Stefano De Martino, l'ex marito a cui è tornata a legarsi dallo scorso gennaio, dopo aver avuto una figlia da un altro uomo. Insieme dal 2012, sposi dal 2015 e genitori di Santigo, la showgirl e il ballerino si sono lasciati per ben due volte, per poi tornare sempre insieme. Ed oggi Belen grida a gran voce che, in realtà, "Stefano non se n'è mai andato".

Che Stefano ci sia sempre stato lo dice anche la legge. Sì perché, a livello burocratico, i due non hanno mai divorziato davvero. "Abbiamo chiesto una volta il divorzio ma non è arrivato perché siamo tornati insieme subito - racconta la showgirl - Poi ci siamo ri lasciati, abbiamo chiesto il divorzio un'altra volta, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E così, siccome poi siamo tornati insieme per la seconda volta, la richiesta di divorzio è scaduta per la seconda volta. Stefano è il mio mascalzone preferito, siamo ufficialmente sposati da sempre. Siamo ancora marito e moglie". Gli occhi di Belen parlano chiaro. La conduttrice di Tu si que vales è innamorata pazza, proprio come il primo giorno.

Tra una rottura e l'altra però Belen ha avuto una seconda figlia da un altro uomo. Parliamo di Luna Marì, 1 anno e mezzo, nata dal breve amore per Antonino Spinalbese, ex hairstylist oggi concorrente del Grande Fratello Vip. Ebbene, durante l'intervista con Silvia, Antonino non viene mai nominato, sebbene lui stesso al momento sia esposto mediaticamente proprio perché 'confinato' nel reality show di Canale 5. In molti, tra i telespettatori, si sono chiesti come mai. E' probabile che sia stata la stessa showgirl a chiedere di non toccare l'argomento durante l'intervista, magari prendendo accordi con gli autori di Verissimo. E magari proprio per non scalfire l'equilibrio costruito nella sua famiglia allargata.

Sebbene infatti Belen parli della seconda figlia, il nome di Antonino non viene mai pronunciato. "Mi sono concessa la possibilità di ri-darmi un'altra possibilità che non è andata a buon fine, anche se all'inizio ci ho sperato - si limita a dire Belu - Poi ho re-incontrato Stefano che, in realtà, c'è sempre stato".

Ma qual è il rapporto che Stefano e Luna hanno oggi? "Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un'altra persona. E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare". Quanto invece a Santiago, figlio della coppia, è felicissimo del ritorno di fiamma dei genitori: "Come tutti i bambini, vorrebbero i genitori insieme, quindi è felicissimo".

La conclusione dell'intervista è all'insegna della sincerità più pura. "E' molto bello - dice Belen a proposito del ritorno di Stefano in casa - In tutto questo marasma, e in questa mancanza di equilibrio, è stato bello avere l'ulteriore conferma di amarlo così tanto.Pperché quando succedono queste cose e ti scegli ancora una volta, vuol dire che c'è tanta sostanza".