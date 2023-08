Stefano De Martino ospite di Belve: "domande pungenti su Belen" (e Alessia Marcuzzi trema)

Un inizio decisamente scoppiettante quello che Francesca Fagnani ha in serbo per la nuova stagione di Belve: a sedere sullo sgabello di fronte lei, e dunque al pubblico televisivo in grande attesa, sarà Stefano De Martino, conduttore di Rai2 e grande protagonista delle cronache rosa di questo periodo per via della crisi con la moglie Belen Rodriguez che pare destinata all'ennesima rottura.

A riportare l'esclusiva della trasmissione di interviste è Libero: "A rivelarlo è stata la stessa Fagnani" si legge sul sito che sottolinea l'entusiasmo del pubblico per la notizia e la curiosità sulle domande pungenti della conduttrice che non si risparmierà sugli interogativi riguardanti la sua vita privata. "Alcune di queste verteranno anche sul matrimonio naufragato tra lui e la modella argentina" scrive ancora il sito che accenna anche al presunto flirt con Alessia Marcuzzi, raccontata come possibile causa dell'allontanamento da Belen, tra le domande segnate sull'agenda rossa di Fagnani.

In un periodo tutt'altro che sereno dal punto di vista privato, De Martino, quindi, avrebbe accettato l'invito a raccontarsi nel programma che più di altri indaga nel vissuto dei personaggi dello spettacolo. Così, invece, certamente non sarà per Alessia Marcuzzi che ha rifiutato in modo netto l'invito di Francesca Fagnani pur essendo entrambe sullo stesso canale (le nuove puntate di Belve andranno in onda su Rai 2 fino a martedì 24 ottobre. Dalla settimana successiva ci sarà una sorta di staffetta con Boomerissima, show condotto proprio da Marcuzzi).

"Me lo chiede sempre. Le ho risposto: “Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa”. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema", ha confidato Alessia Marcuzzi escludendo categoricamente la sua partecipazione a Belve. Agli ultimi rumors con De Martino lei non ha mai risposto: "Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: 'Non vengo perche? mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi". Al momento, dunque, a parlare sarà solo Stefano De Martino.