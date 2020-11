Stefano De Martino cambia bio su Instagram: "Compagno meno famoso delle sue ex"

Lo showman scherza sui social, ma intanto manda l'ennesima frecciatina a Belen Rodriguez. All'appello non manca Emma Marrone

Ridendo e scherzando, Pulcinella diceva sempre la verità. Così, da buon napoletano, Stefano De Martino segue l'esempio della famosa marionetta e affonda il colpo. Lo showman, che ha mosso i primi passi in tv come ballerino - nel programma Amici di Maria De Filippi - passando poi a vestire i panni del conduttore, vanta anche un bel curriculum da tombeur de femmes. Insomma, una carriera che non poteva più tacere sui social.

Stefano De Martino cambia bio su Instagram

Ecco dunque che sul profilo Instagram di De Martino appare la nuova bio: "Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex". Una descrizione che sta facendo il giro del web, strappando più di una risata. "La bio definitiva. Io ho solo amici di un certo livello" commenta Andrea Delogu dopo aver ricondiviso quelle righe tra le sue storie, come hanno fatto tanti altri amici di Stefano.

Frecciatina per Belen, ma all'appello c'è anche Emma Marrone

Una battuta che sa di frecciatina per Belen Rodriguez, dalla quale si è nuovamente separato prima dell'estate e che da qualche mese ha un nuovo compagno (Antonino Spinalbanese). All'appello delle ex, però, c'è anche un'altra famosissima: Emma Marrone, con cui ha avuto una relazione di due anni, nata tra i banchi del talent di Canale 5 e finita proprio a causa della showgirl argentina. Due donne importanti per Stefano De Martino, che oggi riesce (e preferisce) scherzarci su.