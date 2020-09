Stefano De Martino ha preso un labrador per Santiago

Vita da single per Stefano De Martino. Rientrato a Milano dopo le vacanze e gli impegni lavorativi che lo avevano fatto stabilizzare a Napoli, da maggio, per tutta l'estate, lo showman ha lasciato la casa in cui viveva con la moglie Belen Rodriguez, in zona Brera, e si è trasferito in un nuovo appartamento che sta arredando personalmente.

Da qualche giorno, però, Stefano non è più solo. Oltre a Santiago, che spesso e volentieri si ferma dal papà, in casa è arrivato anche Choco, il cucciolo di labrador color cioccolato che De Martino ha preso principalmente per il figlio. Insieme Choco e Santi si divertono e si scambiano dolcissime coccole, come mostra su Instagram il conduttore.

Visualizza questo post su Instagram CHOCO 🍫 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 13 Set 2020 alle ore 5:00 PDT Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stefano De Martino: "Decido io quando farmi vedere con una donna"

Stefano De Martino continua a definirsi single, smentendo i flirt che il gossip gli attribuisce ormai da mesi. Nella nuova casa di Milano lo showman è solo (e con Choco). "Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna" avrebbe detto agli amici, come ha riportato nelle scorse settimane Chi. E, sempre il settimanale, fa sapere che i rapporti tra Stefano e Belen sarebbero ottimi. Tutto per il bene di Santiago, amore assoluto dei due che per lui resteranno sempre adorabili genitori.