Stefano De Martino, per i suoi 33 anni mostra la casa con accesso diretto al mare (da 2 milioni di euro)

Stefano De Martino si sta concedendo un 33esimo compleanno nella sua Napoli, ma proprio in occasione di questo giorno il conduttore ha deciso di mostrare qualcosa che ancora non aveva raggiunto i social: l'accesso diretto al mare della suo nuova villa nel quartiere di Posillipo a Napoli.

De Martino mostra le chiavi, lui che apre il cancelletto in ferro e poi il mare. Con le scarpe da scoglio, per non scivolare, ci porta alla scoperta di un vero e proprio angolo di Paradiso, che in parte è suo. Dell'interno della casa non si hanno foto, ma secondo quanto scrive The Pipol Gossip l'acquisto della villa sarebbe costato all'ex ballerino una cifra come 2 milioni di euro. L'abitazione di lusso si troverebbe all'interno di un parco privato con un accesso diretto al mare: un sogno. La compravendita sarebbe terminata non troppo tempo fa quindi potrebbe essere vista come un auto regalo di compleanno. Chissà se sarà lui a raggiungere Milano per stare con Belen e Santiago o se saranno i due, in compagnia anche di Luna Marì, a raggiungerli.

Se non vedi il video clicca qui