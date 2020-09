Stefano De Martino incontra Cecilia Rodriguez per strada, la reazione di lei è spiazzante

Dopo l'incontro in aereo, quello per strada. Quant'è malefico il destino quando ci si mette. Ancora una volta Stefano De Martino si è trovato di fronte a Cecilia Rodriguez, sorella della ex moglie Belen, mentre stava camminando in giro per Milano. E ancora una volta si è trovato di fronte ad una reazione spiazzante.

Se infatti in volo Cecilia aveva invitato il ballerino napoletano a sedersi in un posto che fosse ben lontano dal suo, stavolta si è limitata a non ricambiare il suo saluto. A salutare il caro Stefano solamente Ignazio Moser, compagno di Cecilia da tre anni e presente in quel momento. La coppia infatti stava facendo l'aperitivo in un noto locale milanese, quando ha visto arrivare De Martino. A quel punto Ignazio ha rivolto qualche parola a Stefano mentre Cecilia ha preferito andare a farsi una passeggiata con la sua cagnolina Aspirina.

Sembrano dunque confermati i cattivi rapporti tra gli ex cognati. Ricordiamo infatti che la storia d'amore tra Stefano e Belen, sposi dal 2013 e genitori del piccolo Santiago, non è finita nel migliore dei modi: è stato lui a lasciarla (e per la seconda volta, dopo aver chiesto una riconciliazione in primavera) e subito dopo sono spuntate indiscrezioni su una presunta relazione clandestina che lui avrebbe avuto in passato con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Insomma, pare proprio che tra le due famiglie ora sia guerra...