Stefano De Martino, il retroscena bomba: un flirt con Chiara Nasti? Lei risponde

Da quando Stefano De Martino ha detto addio a Belen Rodriguez, ovvero dopo la crisi scoppiata in occasione del primo lockdown, tutti gli occhi sono puntati sulla sua vita sentimentale. E' single oppure è impegnato a nascondere con molta cura i suoi flirt? L'ultimo pettegolezzo in ordine di tempo riguarda l'influencer Chiara Nasti, con cui pare avrebbe instaurato una certa simpatia e che, a domanda diretta, non esita a rispondere sulla natura del loro rapporto.

Stefano De Martino, un flirt con Chiara Nasti? Lei risponde sui social

Mentre Belen aspetta il secondo figlio dal nuovo compagno Antonino Spinalbese, Stefano si dichiara ufficialmente single. Le ultime indiscrezioni però lo vorrebbero accanto alla bella napoletana, nota per aver partecipato all'Isola dei Famosi. Interpellata sul tema dai follower, è però lei stessa a smentire: "Almeno aggiornatemi sul prossimo nome, vorrei avere l'esclusiva", scrive mentre condivide l'homepage di un sito che riporta la notizia. Insomma: non ci sarebbe niente di vero.

Tutti i pettegolezzi su Stefano De Martino e Chiara Nasti

Sono tanti i nomi che sono stati affiancati a Stefano dopo la separazione dalla showgirl argentina. Oltre a Mariacarla Boscono, super modella (che però è stata poi pizzicata con l'ex fidanzato), anche Mariana Rodriguez e una misteriosa ballerina di Made in Sud (che però ha presto smentito). L'unico amore del bel napoletano, dunque, ad oggi sarebbe solamento il suo piccolo Santiago, nato otto anni fa proprio dal matrimonio lungo 7 anni con Belu.

Intanto Chiara Nasti viene indicata anche come femme fatale che avrebbe fatto perdere la testa ad altri due uomini, ovvero i calciatori Neymar e Niccolò Zaniolo (il cui nome era stato accostato a quello della modella rumena Madalina Ghenea). Sarebbe stato proprio quest'ultimo a regalarle una cascata di rose rosse in occasione di San Valentino...