Stefano De Martino festeggia il compleanno con il figlio Santiago: la foto insieme

Oggi Stefano De Martino compie 34 anni e nella prima mattinata di questo martedì 3 ottobre, sui social è apparsa una foto che molto racconta del tipo di festeggiamento pensato per questo compleanno, arrivato nel pieno di un periodo che lo cita come protagonista della cronaca rosa per le sue vicende sentimentali. Il popolare volto di Rai 2, infatti, è reduce dalla recente separazione dalla ex moglie Belen Rodriguez, ampiamente commentata dopo la sua intervista a Belve che lo ha visto esprimersi per la prima vota su quello che ha definito "ri-divorzio". Parallelamente alla nuova relazione della showgirl che si è mostrata più volte con quello che a tutti gli effetti pare il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, sono circolate anche le voci su una sua possibile nuova storia sentimentale dell'ex ballerino che sull'argomento continua a mantenere il più stretto riserbo, lasciando intendere che al centro della sua vita, al momento, c'è solo una persona e si chiama Santiago.

È lui, infatti, il figlio nato dieci anni fa dall'amore per Belen, il solo protagonista della storia Instagram postata il giorno del suo compleanno, il bambino che sorride con il casco in testa riflesso nello specchietto della moto guidata dal suo papà. Al centro dello scatto, un cuoricino, simbolo dell'amore per Santi per il quale - ha detto a Francesca Fagnani - cerca di essere un padre "simile a quello che ho avuto". "Lo sguardo di mio figlio è la cosa che più mi commuove, soprattutto quando lo rimprovero: quel suo sguardo mi accompagna per giorni", ha ammesso in tv. E oggi è da quegli stessi occhi che si lascia festeggiare.

Di seguito la foto postata da Stefano De Martino