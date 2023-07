Stefano De Martino, ancora crisi con Belen per Alessia Marcuzzi?

Li abbiamo visti una manciata di giorni fa a godersi gite in barca, giochi con i bambini, bagni di sole, relax e nuotate nelle acque cristalline dell’arcipelago pontino, eppure per Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sembra esserci pace. Ieri è esploso un gossip sulla presunta ennesima crisi della coppia, a causa di alcuni dettagli notati durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli, che confermerebbero voci che già girano da qualche tempo.

Ma andiamo con ordine. Ciò che ha insospettito alcuni cronisti è stato il fatto che Stefano Di Martino si sia presentato all’evento di ieri senza avere la fede al dito. Un particolare che è saltato all’occhio a causa di alcune dichiarazioni rilasciate in passato dallo stesso ex ballerino di Amici che aveva raccontato che ogni volta che ha rotto con Belen la prima cosa che ha fatto è stata togliersi l’anello dal dito, per poi riacquistarne un altro al momento della riconciliazione. Lui stesso faceva notare quindi di essere in possesso già di tre fedi. Ecco perché, un particolare apparentemente insignificante ha dato nell’occhio, anche considerato il fatto che qualche voce in merito a nuove difficoltà coniugali sta già girando da qualche giorno.

A questo si è aggiunto un particolare che renderebbe ancora più complessa la situazione ma che convince di meno.

All’evento svoltosi presso il Centro Rai di Napoli infatti, era presente anche Alessia Marcuzzi, che un gossip del 2020 aveva indicato come la causa principale della crisi di allora tra Belen e Stefano De Martino con cui la showgirl all’epoca avrebbe intrecciato una relazione clandestina, situazione smentita da tutte le parti in causa. I due conduttori faranno di nuovo coppia per un programma nella prossima stagione di Rai 2, e il fatto che fossero seduti uno accanto all’altro era quindi del tutto logico, ma la situazione ha infuocato l’immaginazione dei fan.

Sarà, come sempre, il tempo a svelarci quanto e cosa ci sia di vero in questi rumors.