Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: le nuove indiscrezioni

Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una coppia che da anni fa sognare, che da anni tra alti e bassi fanno parlare di sé, anche se negli ultimi mesi sono sempre stati molto attenti, misurati e hanno centellinato foto, video e dichiarazioni in merito al loro nuovo capitolo della loro relazione. Molto meno sotto i riflettori dei social, e molto di più sotto quelli dei programmi tv (entrambi sono molto impegnati con progetti lavorativi), i due stanno vivendo la loro relazione più silenziosamente, ma secondo alcuni gossip questo silenzio sarebbe sinonimo di "crisi".

A mettere la pulce nell'orecchio dei molti che fanno il tifo per Belen e Stefano è stato prima l'esperto di gossip Amedeo Venza e successivamente Deianira Marzano. Entrambi, molto conosciuti nell'ambiente dei pettegolezzi, hanno condiviso una storia nella quale annunciavano "l'ennesima crisi" tra i due. Al momento si tratta solo di indiscrezioni che non sono avallate, al momento, da nessuna prova concreta. In particolare Venza ha scritto: "C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen. L’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme!".

Quest'anno non è la prima volta che i due vengono definiti "in crisi", anche a fine febbraio era circolata la news poi prontamente smentita da Stefano De Martino. In una recente intervista alla Gazzetta della Sport Stefano ha parlato prevalentemente della sua passione per i motori, senza eclatanti riferimenti a Belen. Durante la chiacchierata però De Martino ha fatto riferimento all'incidente stradale che ebbe con la sua Triumph nel 2012 e che rese di dominio pubblico la sua relazione con Belen: la showgirl si trovava infatti in sella insieme a lui, ma come lo stesso Stefano precisa non successe nulla di grave "soprattutto a Belen". Nessuna dichiarazione in più alla compagna, ma neanche un accenno a una possibile crisi amorosa, quindi non ci resterà che aspettare e capire.