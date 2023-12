Stefano corre ai ripari dopo le dichiarazioni di Belen: il retroscena

Stefano De Martino punta a Sanremo 2025 e per farlo starebbe mettendo in atto "l'operazione simpatia". A svelare il retroscena è Alberto Dandolo, nella sua rubrica Forse non tutti sanno che sul settimanale Oggi. De Martino avrebbe scelto una squadra con un obiettivo: portarlo al'Ariston nel 2025 ovvero nell'era post Amadeus.

Questa operazione di "riposizionamento della sua immagine pubblica" sarebbe iniziata in seguito alle dichiarazioni di Belen Rodriguez a Domenica In, in cui ha parlato dei tradimenti. Alle parole dell'ex moglie Stefano ha risposto in modo diplomatico da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Si limitò a sottolineare che in una coppia ci sono sempre due verità e lui, la sua, non l'avrebbe mai svelata.

Le decisione di non pubblicare quasi mai foto sui social, se non pochi e mirati scatti, e la scelta di apparire in tv solo in determinati programmi sarebbero dunque veicolate da "una potente squadra di professionisti della comunicazione con la supervisione dell'influente agente televisivo Beppe Caschetto". Il loro obiettivo sarebbe quello di far adottare a De Martino un "basso profilo"(modalità che l'ex ballerino ha cercato di tenere negli ultimi mesi) a cui si aggiungono "apparizioni centellinate e selezione scrupolosa dei media con cui interagire".