"Forse sono ri-divorziato". Tutta la verità di De Martino su Belen (stuzzicato da Fagnani)

Le dichiarazioni che i fan della coppia ormai s-coppiata composta da Stefano De Martino e Belen Rodriguez aspettavano da tempo stanno per arrivare: questa sera il conduttore ed ex marito della showgirl argentina si racconta a Francesca Fagnani, ospite di Belve che torna su Rai 2 con nuove imperdibili interviste. E sui canali social del programma arrivano già le prime anticipazioni sulle dichiarazioni di Stefano in merito alla sua chiacchierata vita privata di cui, da un certo momento in poi, non si è più parlato. Che il matrimonio con Belen sia finito - di nuovo - ormai è chiaro, viste le foto di entrambi con nuovi partner, ma mai finora i diretti interessati si sono esposti con chiare dichiarazioni.

Ed è proprio sullo stato civile di Stefano che Francesca Fagnani fa convergere le prime domande: "Ha capito se è divorziato?" chiede nella clip postata su Instagram. "Secondo me è ridivorziare..." commenta allora Stefano che, alla considerazione della giornalista secondo la quale lui non sarebbe divorziato: "E toccherà divorziare", afferma. E ancora: "Voi fate domanda di divorzio, poi vi rimettete insieme e decade" dice ancora la conduttrice; "Sì, decade e tocca rifare tutto è anche dispendiosa come cosa...". Alla fine, la domanda secca: "Qual è il suo stato civile?"; "Non so al momento" risponde Stefano, alimentando la curiosità sul prosieguo del dialogo che promette scintille.