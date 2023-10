"Stefano De Martino, al suo fianco un'altra donna (che non è Martina Trivelli): l'indiscrezione"

Le foto del compleanno di Stefano De Martino hanno alimentato il gossip sulla vita amorosa dell'ex ballerino. Una serata, quella per festeggiare i suoi 34 anni, alla quale hanno partecipato i suoi amici, ma a catturare l'attenzione è stata la giovane donna seduta al suo fianco sinistro. La ragazza si vede di profilo e in una sola foto quindi non è possibile riconoscerla e se a un primo sguardo poteva sembrare Martina Trivelli, la 26enne con cui al momento De Martino sembrerebbe frequentarsi, secondo una segnalazione arrivata a Today potrebbe trattarsi di Veronica Montini.

Montini, e anche in questo caso il condizionale è d'obbligo, "sarebbe l'ex fidanzata di Tony Effe e Veronica sarebbe andata in Sardegna con De Martino, e altri amici, poco dopo la rottura con Tony". Al momento non è chiaro quale sia il lavoro di Veronica e di conseguenza se abbia un ruolo nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo (che le avrebbe permesso di conoscere sia Tony Effe che Stefano). Lei e De Martino non si conoscerebbero da molto e la cosa è confermata anche dai loro profili Instagram - si seguono a vicenda - dov'è impossibile non notare alcuni mi piace di Stefano alle foto più recenti di Veronica (Veronica è seguita anche da Tony e questo conferma che i due quantomeno si conoscono).

In questi mesi si è parlato moltissimo della vita privata del presentatore e della sua ormai ex Belen Rodriguez. Dopo una breve vacanza in compagnia dei figli i due si sono detti definitivamente addio: lei ha iniziato a postare foto di e con Elio Lorenzoni, mentre Stefano si è goduto il resto dell'estate in compagnia degli amici tra una vacanza in Sardegna, dove c'era forse anche Montini, o a Londra insieme al figlio Santiago. Le foto di De Martino insieme a un'altra donna sono state pubblicate nelle ultime settimana dai settimanali di gossip, ma lui non ha mai accennato al fatto che possa o meno essere nuovamente accompagnato. È sempre stato molto riservato, soprattutto per tutelare il figlio, ma queste foto - compresa quella del compleanno - inevitabilmente fanno parlare...