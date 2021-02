Stefano De Martino si racconta: “La mia donna ideale? Deve essere tradizionale”

Stefano De Martino è stato tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo nella prima puntata di ‘Ciao Maschio’, il nuovo programma di Rai1 che ha debuttato stanotte, domenica 14 febbraio.

Un’intervista che non ha lasciato spazio al gossip quella che il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ ha rilasciato durante il talk: nessun riferimento alla chiacchieratissima storia d’amore con Belen Rodriguez, ora in dolce attesa di un figlio del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, che per anni lo ha reso protagonista delle cronache rosa, ma una confidenza sulla sua vita privata Stefano De Martino l’ha concessa parlando del suo modello di donna ideale che – ha spiegato – deve essere “tradizionale”.

Stefano De Martino si racconta a ‘Ciao Maschio’: l’intervista

“Uomini e donne hanno un modo di comunicare diverso. L’errore più comune delle donne è pensare di parlare con un uomo come se davanti a lei ci fosse un'altra donna. Noi abbiamo modi di comunicare più basici, siamo semplici… O è bianco o è nero, non abbiamo sfumature”: così Stefano De Martino ha descritto il suo punto di vista sul mondo maschile e femminile, definendosi “un giovane vecchio” rispetto al suo modo di rapportarsi con le donne. “La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale”, ha aggiunto ancora: “Le cose che legano una coppia è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale”.

Spazio poi a un pensiero sulle donne della sua famiglia e, in particolare, alla sua nonna mancata di recente: “Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava molto all'opinione di mia nonna, che aveva l'ultima parola”.

“Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti”, ha aggiunto ancora: “Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole. Oggi si ha paura di dirlo perché se dici una cosa a favore è per forza a discapito delle donne, invece non è così: credo ci sia un equilibrio casalingo tradizionale che bisogna tenere bene a mente”.