Stefano De Martino paparazzato con una ex: il fine settimana in barca, le foto

Stefano De Martino ha trascorso il fine settimana nella sua Napoli. Il presentatore ha lasciato Milano non solo per godere del sole e del mare partenopeo, ma anche per il battesimo del nipote, Mattia, il figlio di sua sorella Adelaide. Dopo aver trascorso il sabato in famiglia, Stefano si è concesso un giro in barca, quella che ha chiamato come suo figlio Santiago, insieme a un gruppo di amici tra cui anche una sua ex storica. Grazie alle temperature già considerabili estive l'ex ballerino ha indossato il costume e si è buttato dove il mare è più blu sotto gli occhi attenti di Gilda Ambrosio, stilista e proprietaria del brand The Attico.

I due hanno avuto un flirt anni fa e si sono ritrovati quasi per caso, merito di amici comuni, ma è evidente che ci sia del feeling tra di loro. Il settimanale Chi ha condiviso alcuni scatti del pomeriggio vacanziero riuscendo a cogliere momenti di tenerezza tra di loro. Al momento, però, il magazine assicura che non ci sia alcun ritorno di fiamma tra Stefano e Gilda. Le foto però potrebbero raccontare un'altra storia.

Chi è Gilda Ambrosio

Gilda Ambrosio è nata a Napoli il 20 gennaio 1992. Ambrosio è cresciuta nella boutique della madre e del padre respirando moda e appassionandosi a colori e forme. Dopo il diploma al liceo artistico sceglie di iscriversi all'Istituto Marangoni a Milano, dopo la laurea inizia a collaborare con alcuni brand e magazine, tra cui Grazia.it. Nel 2015 a New York, insieme all'amica Giorgia Tordini, inizia a pensare a un proprio marchio e così nasce l'idea di fondare un nuovo brand di abbigliamento femminile con un tocco di fascino da boudoir. Il lancio del brand risale al 2016, durante la Milano Fashion Week. Su Instagram è seguita da quasi 800mila follower.