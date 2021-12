Stefano De Martino papà d'oro: cosa fa per Santiago

Il punto debole di Stefano De Martino si chiama Santiago. Il conduttore stravede per il figlio e nonostante non sia sempre semplice trascorrere del tempo con lui, per via degli impegni di lavoro e della distanza (Stefano si divide tra Napoli e Milano, dove il bambino vive con Belen), appena può ama stupirlo. Come? E' lui stesso a raccontarlo in un'intervista a Tele Sette: "Quando voglio sorprendere Santiago, lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo, oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui".

Spesso lo porta a Napoli, la città in cui è nato, per fargli conoscere le sue origini, e lo sprona a seguire i suoi sogni e ciò che ama, come il disegno. Nel rapporto con Santiago, Stefano De Martino mette in atto ciò che ha imparato dal suo legame con il padre: "Abbiamo sempre avuto un rapporto emotivo - ha spiegato -. Riguardo quando mi ha detto per la prima volta 'ti voglio bene' avevo 21 anni ed ero già più alto di lui e anche io ho ricambiato per la prima volta ed è stato bello così. E grazie a lui dico ogni giorno a mio figlio Santiago 'ti amo'".

Il rapporto con Belen

Stefano De Martino, che a breve tornerà su Raidue con il programma Bar Stella, è riuscito a trovare un nuovo equilibrio con Belen Rodriguez, con cui si è separato definitivamente più di un anno fa. I loro rapporti sono distesi, soprattutto per il benessere del figlio, e proprio recentemente lo showman è tornato a parlare dell'ex moglie: "A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l'ombra di qualcun altro - ha detto in un'intervista a proposito di Belen, ricordando gli inizi della loro storia - Volevo dimostrare che c'era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo 'il signor Belen' ci stava. Forse anche io mi sarei definito così".