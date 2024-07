Stefano De Martino, il viaggio padre-figlio in solitaria negli States: le foto

Stefano De Martino viaggia moltissimo insieme al figlio Santiago. Parigi, Londra e ora gli Stati Uniti con tappa obbligata a Orlando per visitare Disney World, il grande parco divertimenti dedicato a tutti i personaggi della casa di produzione che ha dato i natali ai cartoni animati di fama mondiale come Cenerentola, La spada nella roccia, il Re Leone etc...

De Martino è molto riservato e condivide poche, e mirate, foto della sua vita privata (rare sono anche le foto insieme a Santiago), ma su Instagram ha deciso di pubblicare parte delle esperienze a cui si sono dedicati in questi giorni: dal giro nella casa infestata a una granita condivisa per affrontare il grande caldo e ancora una partita a "Uno" sul letto della loro camera d'hotel.

Solo due settimane fa Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen e zia di Santiago, si è sposata in Toscana con Ignazio Moser. Il bimbo insieme alla sorella, Luna Marì, era un paggetto: elegantissimo ed emozionato è stato anche lui uno dei protagonisti della cerimonia. De Martino non era presente. Alcuni si aspettavano, comunque, una sua partecipazione visto il ruolo che ha sempre avuto in famiglia (e i numerosi tentativi che hanno fatto lui e Belen), ma così non è stato. Secondo alcuni pettegolezzi Cecilia e Stefano non sarebbero mai andati d'accordo.

Stefano al momento sembrerebbe aver messo da parte le crisi amorose per dedicarsi totalmente al figlio e alla sua carriera: da settembre, infatti, lo vedremo su Rai1 con Affari Tuoi, un grande successo.