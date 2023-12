Stefano De Martino mostra per la prima volta la sua casa: le foto

Stefano De Martino per la prima volta ha pubblicato su Instagram le immagini della sua casa. L'appartamento, che si trova a Milano, è stato accuratamente arredato dall'ex ballerino con l'aiuto di due suoi amici: l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine. La coppia di professionisti è stata ringraziata da De Martino nel post che ha condiviso in cui, tramite tre scatti, mostra il salotto, la cucina e la camera.

Gli ambienti sono luminosi e finemente rifiniti: il bianco candido delle pareti è spezzato dagli elementi d'arredo colorati che creano interessanti contrasti. In salotto, in cui c'è anche il tavolo da pranzo in pietra, a fare da padrone è il grande e viola divano in velluto della ditta Biosofa (dal costo di circa 10mila euro). Al fianco del sofà, il pianoforte che spesso De Martino suona e che aveva già mostrato nelle sue storie Instagram. Immancabile l'albero di Natale posto vicino al piano, in un angolo della stanza, decorato con palline verdi, bianche e rosse. Al posto della punta un grande fiocco in velluto blu.

Nelle tre stanze a terra ha optato per il parquet. In camera la struttura del letto è in velluto blu e le decorazioni della stanza sono nei toni del nero e del beige. La cucina invece è grigia con rifiniture in acciaio, al bancone è attaccata una piccola penisola al cui termine sono posizionati due sgabelli in acciaio.

De Martino dev'essere particolarmente soddisfatto del risultato e per questo motivo nelle sue storie Instagram ha condiviso un filmato nel quale balla, mentre beve un caffè, nella sua cucina.