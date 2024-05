Stefano De Martino paparazzato con "un'amica": le foto sulla barca a largo della Costiera amalfitana

Stefano De Martino sta vivendo il suo momento d'oro in tv. I suoi programmi sono un successo, Stasera tutto è possibile si è concluso con il 14% di share e oltre due milioni di spettatori collegati, e come non parlare del contratto blindato con la Rai per quattro anni e la conduzione di Affari Tuoi, ereditando così lo scettro da Amadeus. Per quanto riguarda la sfera privata tutto tace, o meglio Stefano si è dichiarato single. Lo ha fatto rispondendo alla domanda di uno dei suoi molto follower. "Sono single per legittima difesa", per la precisione ha risposto l'ex ballerino.

Martina De Carlo. Estranea al mondo dello spettacolo sarebbe un'amica di un amico di Stefano. Tra i due non ci sarebbe niente, solo una conoscenza nata da pochissimo, ma quando una donna viene fotografata nelle vicinanze di Stefano scatta subito l'allarme fidanzata. I due sulla barca parlano, ridono e scherzano. Guardano il telefono mentre sono sdraiati a prendere il sole. Secondo il magazine sarebbe solo un'amica, ma chissà.Stefano da sempre cerca di stare lontano dai gossip, anche quando era sposato con Belen Rodriguez preferiva avere un profilo basso così da non avere gli obiettivi delle fotocamere puntate addosso più di quanto già non avesse. Su Instagram è molto attivo, ma con attenzione sceglie cosa pubblicare: pochissimi momenti privati e tanto tanto lavoro.

De Martino però gli obiettivi li ha sempre puntati contro e così il settimanale Chi è riuscito a fotografarlo sulla sua barca, Santiago (omaggio al figlio), a largo della Costiera Amalfitana. Quando ha un attimo di pausa, e al momento i suoi impegni in tv sono finiti, il conduttore scappa dalla città e si rifugia al mare e nella sua Napoli.

