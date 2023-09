Stefano De Martino a Francesca Fagnani: "Che caz* ridi? Abbiamo appena parlato di mio nonno morto"

C'è un momento della trasmissione Belve che è iconica. Stiamo parlando del backstage. Un breve video che viene mandato in onda alla fine della puntata, in cui la conduttrice si mostra nei siparietti avvenuti dietro le quinte insieme ai suoi ospiti. Tra questi, anche quello accaduto con Stefano De Martino. Nel video, in particolare, vediamo De Martino rivolgersi alla giornalista e dire: "Abbiamo parlato di mio nonno che è morto venti secondi fa, questa ride. Che caz*o ridi?", gli chiede il ballerino sorridendo. La presentatrice, completamente rossa di imbarazzo, replica con tono ironico: "Sono bionda" (il riferimento è al luogo comune secondo cui le bionde sarebbero stupide, ndr).

Stando al siparietto, i toni di Stefano erano scherzosi, anche perché altrimenti Francesca mai si sarebbe potuta permettere di rispondere col sorriso alla sua domanda. Immaginiamo che il botta e risposta sia avvenuto subito dopo la fine dell'intervista. Questo perché l'ultima domanda della conduttrice a Stefano è stata proprio: "Se potessi riportare in vita qualcuno, chi sarebbe e che cosa gli diresti?". E qui Stefano ha risposto: "Mio nonno. Gli direi che aveva ragione. Ma non vi rivelo su che cosa". In ogni caso, il video di quanto accaduto è visibile qui, intorno al minuto 4.00.

Com'è noto il nonno di Stefano De Martino è venuto a mancare nel giugno 2016. Tra i due il rapporto era strettissimo. Proprio il nonno gestival il Bar Stella in provincia di Napoli, locale che ha poi dato il nome all'omonimo programma di seconda serata condotto dal nipote su Rai Due. "Bar Stella era il nome del bar che i miei nonni gestivano e volevo in qualche modo ricordarli", ha raccontato in passato. "Mi piace continuare a tenere vivo il loro ricordo. Mio nonno era molto ermetico, di poche parole, ma io ero il suo primo nipote e per questo c'era un rapporto speciale".