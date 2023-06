Stefano De Martino e Gigi D'Alessio replicano alle voci sulla presunta lite: il video

Le voci su una presunta lite tra Gigi D'Alessio e Stefano De Martino avvenuta dietro le quinte della festa per lo scudetto del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona hanno iniziato a circolare nelle scorse ore. Stando alle indiscrezioni, il conduttore della serata evento di Rai2 e il cantante napoletano avrebbero discusso per una divergenza riguardante un non meglio citato "artista" che D'Alessio avrebbe voluto sul palco e a cui De Martino si sarebbe opposto. Alla fine, però, tra i due sarebbe stato chiarito tutto e la questione sarebbe stata definitivamente risolta.

Il dettaglio sulla questione non è stato commentato dai diretti interessati per diverse ore, finché entrambi hanno deciso di replicare mettendoci letteralmente la faccia. In un modo decisamente ironico Gigi D'Alessio e Stefano De Martino si sono resi protagonisti di una videochiamata pubblicata con il sottofondo di una canzone del cantante, trasmessa sui social per ironizzare e smentire la notizia che li ha riguardati.