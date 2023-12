"Stefano a cena con un'amica speciale mentre Belen si preparava all'intervista contro di lui": le foto

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati protagonisti delle cronache televisive per le dichiarazioni sulla loro relazione rilasciate in due dei programmi più popolari della domenica. Dei numerosi tradimenti subiti e della depressione affrontata durante uno dei periodi più bui della sua vita la showgirl ha parlato dal salotto di Domenica In, di una "verità" che mai renderà pubblica ha parlato invece lui, qualche ora dopo, nel talk Che Tempo Che Fa sul canale Nove. Un divario che oramai pare incolmabile quello tra i due ex, lontani come mai, ma sempre monitorati dai fotografi anche nelle ore che hanno preceduto le due interviste tanto discusse.

Dopo gli scatti che hanno mostrato Belen e il compagno Elio Lorenzoni invitati a cena da Mara Venier alla vigilia della sua presenza in tv, oggi è Stefano De Martino a comparire nel servizio fotografico realizzato proprio durante quelle stesse ore. A pubblicarlo è il settimanale Gente che mostra il conduttore di Rai 2 a Milano in compagnia di Gilda Ambrosio, imprenditrice e influencer napoletana definita come "un'amica speciale". Con lei De Martino è andato a cena in un noto locale per poi separarsi. Un legame che non è certo nuovo quello tra i due, ribadito come un semplice rapporto amichevole tutte le volte che sono stati pubblicati scatti di loro due insieme.