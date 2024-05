Stefano De Martino, spuntano voci sul ritorno di fiamma con una ex

Non è bastato il contratto pluriennale con la Rai e la sua futura conduzione di Affari Tuoi su Rai 1 a far tacere le voci di gossip su Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e oggi conduttore di successo che è stato avvistato con una sua ex fiamma. Il napoletano non è nuovo al gossip, anzi, spesso è finito sulle pagine dei giornali per le sue relazioni interpersonali più che per le sue imprese televisive.

Si è parlato di lui quando stava con Emma Marrone, relazione finita a causa del flirt tra De Martino e Belen Rodriguez - nato sotto i riflettori di Amici - con cui lui si è poi sposato e ha avuto un bambino, Santiago, matrimonio che per lungo tempo è stato raccontato sulle riviste di gossip.

Poi si è tanto discusso dei continui tira e molla con l'argentina che hanno portato a diversi allontanamenti e riavvicinamenti tra i due sfociati in una prima separazione che ha spinto Belen tra le braccia di Antonino Spinalbese con cui ha avuto una seconda figlia, Luna Marì. Ma De Martino si è rifatto subito spazio nella vita di Belen tornando con lei un'altra volta per poi mollarsi nuovamente.

Questo tanto atteso riavvicinamento tra i due, infatti, non è durato molto e lo scorso anno c'è stata la rottura ufficiale tra i due che ha lasciato Belen in piena crisi e costretta a chiedere aiuto a una clinica per affrontare, con l'aiuto di esperti, la sua crisi.

Oggi, che tra Stefano e Belen sembra essere tornato il sereno, si è tornato a parlare di lui per un presunto ritorno di fiamma con una ex con cui Stefano sarebbe stato avvistato a una festa. Di chi si tratta? Di Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme?

Stefano De Martino è stato alla festa di The Attico, il brand di moda fondato da Giulia Tordini (ex di Antonino Spinalbese) e Gilda Abrosio (ex dello stesso De Martino). A mostrare la sua presenza all'evento è stato lo stesso De Martino pubblicando le stories su Instagram e taggando Ambrosio. Qualche mese fa, infatti, erano spuntati dei rumors sulla presunta relazione tra il conduttore e la giovane imprenditrice che sarebbe iniziata dopo che il matrimonio tra lui e Belen era appena terminato. Lui e Ambrosio sono stati paparazzati in barca in atteggiamenti inequibocabili anche se, in quel periodo, De Martino era stato avvistato con diverse donne, oltre che con Ambrosio.

Il fatto che i due si siano mostrati, oggi, di nuovo insieme e che Stefano sia andato di persona alla festa della ex fiamma è forse un indizio che c'è del tenero? Per ora non ne abbiamo la certezza ma presto lo scopriremo.