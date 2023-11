Stefano De Martino a Londra con il figlio mentre Belen è alle Maldive con Elio: le foto

Che la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia definitivamente conclusa è ormai noto. Da un lato lei che ha ritrovato il sorriso con Elio Lorenzoni, dall'altra Stefano De Martino che non ufficializza nessun flirt, nonostante le voci siano molte. I due sembrano più lontani che mai non solo emotivamente, ma anche fisicamente.

Rodriguez si trova in vacanza alle Maldive con Elio: i due stanno trascorrendo un soggiorno tra sole, palme e una suite vista oceano. De Martino invece ha deciso di fare un mini viaggio con il figlio Santiago, lo ha portato a Londra e in particolare a teatro a vedere Mrs Doubtfire al Shaftesbury Theatre. Per Stefano e il figlio questo è il secondo viaggio in Inghilterra in pochi mesi, sono stati a Londra anche a luglio quando le voci sulla separazione tra De Martino e Rodriguez iniziarono a essere sempre più insistenti.