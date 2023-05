Stefano De Martino parla di Luna Marì: "Un padre ce l'ha, mai pensato di sostituirlo"

Stefano De Martino e l'amore con Belen Rodriguez. Una favola moderna iniziata dieci anni fa negli studi di Amici, con i suoi alti e bassi, lascia e prendi, ma rimasta sempre per entrambi un punto di riferimento. La decisione di riprovarci è stata naturale, racconta lo showman a Oggi: "Se una cosa ti ronza in testa e ti rimane lì vale sempre la pena indagare. Se ci pensi è perché può essere".

E così è stato, nonostante nel frattempo Belen aveva provato a voltare pagina con un nuovo compagno, Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì. La loro oggi è una famiglia allargata, ma Stefano ci tiene molto a non mancare di rispetto al papà della bambina: "Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l'ha, non ho mai pensato di sostituirlo". Quando Belen era incinta della sua seconda figlia, De Martino ha avuto un solo pensiero: "In quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: 'È un momento così speciale della sua vita e io non ci sono'". Ricordando l'arrivo del figlio Santiago, invece, ricorda: "Non volevo semplicemente diventare padre. Volevo essere il padre di un figlio di Belen".

Da quando è tornato hanno ricominciato insieme: "Belen e io ci siamo sempre, l'uno per l'altra - continua - Questo vuol dire amare: esserci". E svela qualche retroscena della loro quotidianità: "La sera io crollo e lei guarda serie tv fino a tardi, mi tocca dormire con la televisione accesa. Io li capisco quelli che hanno due camere da letto separate".

Il rapporto con le ex

Nel corso dell'intervista Stefano De Martino parla anche delle sue ex, tra cui Emma Marrone, con cui era fidanzato ai tempi di Amici (prima della storia con Belen): "Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato".