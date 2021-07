Stefano De Martino racconta com'è davvero Maria De Filippi dietro le quinte

Mentre è in vacanza a Procida insieme al figlio Santiago e agli affetti più cari, Stefano De Martino diventa anche protagonista dell'ultimo servizio di copertina su Vanity Fair, settimanale che gli affida un ritratto completo dalla vita professionale a quella privata. La vita dell'ex ballerino di Amici è oggi quella di conduttore e papà single del bambino avuto otto anni fa dall'ex showgirl Belen Rodriguez, neo mamma della sua secondogenita Luna Marì.

La popolarità improvvisa, da giovane

"C’è un mucchio di gente che appena nasce si prende paura e rimane sempre con la paura di tutte le cose" è il mantra di vita di Stefano, che debuttò come allievo ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi per poi virare la sua carriera verso la conduzione, soprattutto negli ultimi anni. "All’inizio misurarmi con l’affetto delle persone è stato complesso, poi ho capito che entrare nelle case della gente ogni sera significa comunicare con loro. Crea un’alchimia che grazie alla semplicità ti rende uno di famiglia. Io alla gente mi sento grato".

La lezione di Maria De Filippi

La lezione più grande? Proprio da Maria. "Una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita", dice il 31enne. Poi ne offre un ritratto carico di gratitudine: "E' perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa".

Nessuna repulsione rispetto alla popolarità, neanche quando questa significa invasione del campo privato. Fa pare del gioco, spiega il ballerino. "Non mi sentirà mai lamentarmi per l’invasione della privacy, per una fotografia o per un autografo: per l’agio di cui godo e i traguardi che mai avrei potuto sognare di raggiungere mi viene chiesto un prezzo minimo. A Santiago l’ho spiegato. E l’ho dovuto fare perché lui, a differenza mia, non ha lavorato per la fama e subisce di riflesso quella di suo padre".

La paternità

La paternità è arrivata quando era ancora giovanissimo, in concomitanza con la fama. Aveva appena 25 anni ed era legato da un paio d'anni alla showgirl Belen Rodriguez. "Essere padre è il compito più difficile che mi ha affidato la vita - ha dichiarato di recente - Non so se mi sentirò mai all'altezza, però è forse l unica cosa che rende la mia vita significativa, veramente".