Le foto di Stefano De Martino in Vespa con Martina: così ha detto, definitivamente, addio a Belen

Qualcosa è cambiato veramente e forse questa volta la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è acqua passata. Mai prima d'ora l'ex ballerino si era fatto 'beccare' insieme ad un'altra donna, mai erano uscite foto in cui Stefano era in compagnia di un nuova, presunta, compagna. Per questo motivo le immagini catturate dai paparazzi, e pubblicate a inizio settembre, che lo mostrano insieme alla 26enne Martina Trivelli fanno così scalpore.

Negli ultimi anni al suo fianco, almeno nelle foto, abbiamo visto solo Belen e per questo motivo la vicinanza di Stefano a Martina è un vero scoop. Nei nuovi scatti di Diva e Donna vediamo Stefano che porta sulla sua Vespa Martina, che a sua appoggia il suo volto sulla sua spalla, e in un altro scatto lui che le sistema il casco: un gesto tanto intimo quanto dolce che fa capire quanto affiatamento ci sia tra di loro.

Dopo aver archiviato il ritorno di fiamma (fallito) con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si sta godendo la sua nuova relazione con Martina Trivelli, la giovane 26enne con il quale è stato paparazzato per la prima volta ad inizio settembre. A fotografarli nuovamente insieme è il settimanale Diva e Donna: le immagini mostrano una passeggiata in scooter della coppia.

I due, dopo una cena a lume di candela, (nelle prime foto pubblicate da Chi) si erano poi ritirati nell'appartamento milanese di lui per lasciarlo solo il giorno seguente, sempre insieme.

Chi è Martina Trivelli, la nuova compagna di Stefano De Martino

Trivelli ha 26 anni, è di Pescara ma vive a Milano. Lavora per la divisione commerciale dell'azienda produttrice di cosmetici Filorga. Dal suo Instagram, che ha oltre 16mila follower, capiamo che adora viaggiare, sono moltissimi i post che la immortalano in giro per il mondo, e trascorrere il tempo con le amiche. Chissà se prima o poi vedremo delle foto ufficiali anche con Stefano sul suo profilo.