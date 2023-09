Stefano mano nella mano con Martina: le foto che raccontano molto più di un semplice interesse

Stefano De Martino non ha mai amato due donne contemporaneamente, certo non si definisce "uno stinco di santo", ma non ha mai concepito l'idea di avere delle amanti. Durante l'intervista a Francesca Fagnani, a Belve, De Martino ha parlato, anche se poco, della sua situazione sentimentale attuale. Ha scelto attentamente le parole, forse immaginandosi che il figlio Santiago lo avrebbe guardato, ma nonostante ciò ha fatto capire che la relazione con Belen Rodriguez è finita. Forse i due non sono ancora divorziati, ma ormai da un mese circolano le foto di lui con un'altra donna, ovvero Martina Trivelli, e di lei con Elio Lorenzoni sono degli indicatori importanti.

Stefano da sempre è molto riservato e attento a non lasciare che il suo privato affolli i giornali, ma qualcosa dev'essere cambiato. Secondo il settimanale Chi, che sarà in edicola con un nuovo servizio proprio su De Martino e Trivelli, questo cambio di passo del conduttore sarebbe dovuto proprio a Martina, sarebbe lei ad averlo spinto ad "uscire allo scoperto a invitarla a cena, a rischiare di essere visto con lei, a iniziare una conoscenza alla luce del sole". Una vera e propria novità per l'ex ballerino.

Le donne sono state in passato il suo punto debole, ma adesso non lo sono più: lui si diverte a corteggiare, invece essere corteggiato lo annoia e dagli scatti rubati dai paparazzi oggettivamente vediamo uno Stefano molto premuroso. "lo vediamo mentre va a prenderla, presumibilmente al lavoro, all'ora dell'aperitivo. La saluta con trasporto, sorride, le prende le mani. E a fine serata la riaccompagna a casa. Ma non sale. Forse perché si è accorto di essere seguito da un fotografo", racconta Chi.

I due si frequentano da poco, è prematuro parlare di relazione, ma sicuramente l'interesse non manca da entrambe le parti, anche se come ha ricordato ieri sera al momento Stefano è concentrato sul figlio e sul lavoro.