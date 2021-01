Stefano De Martino: "Il matrimonio con Belen non è un fallimento"

Se due anni fa, nel bel mezzo della loro prima separazione, il ritorno di fiamma era in qualche modo nell'aria - e si è poi concretizzato - adesso l'ipotesi di rivedere insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez è molto più che remota, se non totalmente inverosimile. La showgirl, inseparabile dal nuovo compagno Antonino Spinalbanese, ha voltato definitivamente pagina, ma anche il ballerino sembra aver messo un punto.

Stefano De Martino: "Difficile che un matrimonio duri per tutta la vita"

Nessun rancore, ma la consapevolezza di essere arrivati al capolinea pur avendo costruito molto insieme. Resta il grande amore che c'è stato, di cui il figlio Santiago è il ritratto più bello, come spiega De Martino in un'intervista a Chi: "I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è 'fallito', io dico che nella migliore delle ipotesi si è 'compiuto' ed è qualcosa di bello che c'è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d'amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo". Su questo Stefano ha cambiato idea: "È difficile che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa".

Stefano De Martino: "Sono felicemente scapolo"

Nella sua vita non c'è nessuna donna. Stefano De Martino a settembre si è trasferito in un nuovo appartamento, a Milano, che condivide con Choco - un cucciolo di Labrador - e Santiago tutte le volte che vogliono stare insieme. "Sono felicemente scapolo - fa sapere nell'intervista - ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto".

Parole che fanno intuire la totale serenità per come sono andate le cose. Un nuovo amore, comunque, potrebbe sempre arrivare anche per lui, anche se in questo periodo è concentratissimo sul lavoro e forse le 'questioni di cuore' dovranno aspettare ancora un po'. Dal 12 gennaio lo showman torna al timone di 'Stasera tutto è possibile', su Rai Due, e sarà nel cast della fiction 'Che Dio ci aiuti 6' - al via su Rai Uno dal 7 gennaio - dove interpreterà se stesso in una puntata.