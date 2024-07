Stefano De Martino assente dal matrimonio di Cecilia Rodriguez: svelato il motivo

Le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono state raccontate in ogni dettaglio nei giorni precedenti e successivi al tanto atteso sì della coppia insieme da sette anni. Dalla festa di addio al nubilato ai preparativi, dalla scelta dell'abito della sposa fino alla cerimonia e al grande party che ne è seguito, tutto è stato documentato pressoché in tempo reale sui social, dove tanti volti noti dello spettacolo sono stati ripresi come invitati del grande evento. Oltre agli sposi, tra i protagonisti della serata è spiccata Belen che ha partecipato da sola al matrimonio dell'amatissima sorella. Al suo fianco, infatti, non c'era il suo nuovo compagno Angelo Edoardo Galvano, imprenditore riservatissimo rimasto fuori dalle luci mediatiche che inevitabilmente lo avrebbero illuminato in una giornata così speciale.

Altri assenti alle nozze sono stati gli ex cognati di Cecilia, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, padri rispettivamente di Luna Marì e Santiago presenti per festeggiare gli zii. Ma se l'assenza dell'hairstilist non ha destato particolare curiosità, quella di De Martino, in particolare, è stata commentata da qualcuno che si è chiesto il motivo. Ebbene, alla curiosità ha quindi risposto l'informatissima Deinaira Marzano che ha raccontato come tra Stefano e Cecilia ci siano delle incomprensioni.

"Grande assente al matrimonio di Cecilia l'ex cognato Stefano De Martino non invitato pare perché i due non andassero d'accordo", si legge in una storia Instagram che fa tornare in mente le dinamiche relazionali tra i due cognati. Ai tempi del ritorno di fiamma tra Belen e il marito, Cecilia prese le difese della sorella accusata di essere tornata con l'ex dopo aver avuto una figlia con un altro uomo pochi mesi prima. "C'è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei (...) Non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato". Poi però quando Stefano e Belen si sono lasciati di nuovo, Cecilia ha pubblicato una frase che a molti è risuonata come una riferimento all'ex cognato: "Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono", aveva scritto. Un risentimento che evidentemente resiste nel tempo...