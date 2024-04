"State insieme ma non sposatevi": Stefano De Martino e il consiglio spiazzante, il video

Stefano De Martino dispensatore di consigli matrimoniali. Il conduttore, che è tonato su Rai2 con Stasera tutto è possibile, in un backstage dello show si è lasciato andare a una confessione che non può non trovare collegamento con la sua vita personale.

Le questioni di cuore di Stefano De Martino spesso lo hanno portato al centro dell'attenzione mediatica: il suo matrimonio, e le numerose rotture, con Belen Rodriguez hanno interessato, e molto, l'opinione pubblica. La recente rottura, che quasi sicuramente ha portato al divorzio - anche se sull'argomento non si sa più nulla ormai da mesi - ha suscitato un vero e proprio boato mediatico colpa, o merito, delle dichiarazioni di Rodriguez fatte a Domenica In sui tradimenti dell'ex ballerino.

Nel fuorionda, però volutamente registrato, di Stasera tutto è possibile, il suo programma su Rai2, Stefano ha parlato del matrimonio. "Sposarsi oggi, nel 2024, è da presuntuosi perché l'87% dei matrimoni fallisce, insomma finiscono. Quindi se tu ti sposi oggi è perché hai la presunzione di far parte del 13% dei matrimoni che funzionano. Proprio tu!", ha dichiarato De Martino rivolgendosi alla telecamera che lo stava riprendendo. "Rimandate, rimandate, vivete insieme ma senza sposarvi...", stava continuando a spiegare De Martino quando Mara Maionchi, che si trovava nella stanza insieme al conduttore, Max Giusti, Bianca Guaccero e Herbert Ballerina, ha deciso di intervenire con un commento lapidario: "Ma no! Vivere insieme senza essere sposati o non avere dei figli è una rottura di cogl**ni. Ma non vivete neanche insieme: vi trovate il giovedì sera o il mercoledì sera. Via - ha aggiunto la produttrice discografica - se non c'è una motivazione non vivete insieme". "Ognuno a casa propria" ha poi aggiunto De Martino". "Ma sì, è una rottura di cogl**ni, ma via. Sposarsi ha una logica c'è un'abitudine ma stare insieme senza sposarsi è una rottura di ca**o mondiale".

Leggere nelle parole, dette ironicamente, di De Martino un pentimento per il matrimonio celebrato con Belen quando aveva solo 24 anni è possibile, anche perché oggettivamente i due non rientrano nel 13% delle coppie sposate che stanno ancora insieme, ma lui non ne ha direttamente parlato e quindi il dubbio rimane.