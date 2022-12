"Ho una giornata no, mi abbracci?". La tenera reazione di Stefano De Martino, 'provocato' da una ragazza

Primo ospite del nuovo programma "Conferenza stampa", che mette a confronto i giovani e i volti dello spettacolo, Stefano De Martino è apparso a suo agio nel rispondere i quesiti dei ragazzi, che hanno spaziato dalla vita professionale a quella privata. Ad attirare l'attenzione della rete è stata però principalmente una ragazza, che ha teneramente provocato il ballerino e conduttore, spingendolo ad abbracciarla.

Ad un certo punto dell'incontro, infatti, la giovane si è alzata, ha preso il microfono ed ha rivolto al presentatore una dolce domanda. "Ma quando qualcuno ha una giornata no, tu lo abbracci?", gli ha chiesto. E lui non c'ha pensato due volte. "Sì, io sono molto fisico", ha risposto, per poi aggiungere: "Tu hai una giornata no? Vieni qua". Senza farselo ripetere, la ragazza lo ha raggiunto e i due si sono stretti in un forte abbraccio. Una volta tornata lei al suo posto, lui ci ha scherzato su: "Adesso il prossimo dirà 'ma quando tu hai una giornata no, sei solito regalare dei soldi'?". In platea, oltre alla studentessa, anche altri 300 ragazzi, tra i 15 e 20 anni, protagonisti del nuovo format di RaiPlay che mette a confronto le generazioni: ospiti saranno personaggi dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della politica.