Stefano De Martino torna a Milano ma non da Belen: giorni di trasloco

Stefano De Martino fa le valigie, o meglio, le rifà. E' tempo di tornare a Milano per lo showman, che dopo il lockdown si era trasferito a Napoli, dove era impegnato con il programma di Rai2 'Made in Sud', ma anche, forse, dove riusciva meglio a chiarirsi le idee sul matrimonio con Belen Rodriguez, naufragato per la seconda volta a un anno dal loro riavvicinamento.

In realtà un trasloco era già previsto, ma insieme alla moglie nella loro nuova casa, dove invece la showgirl è andata a vivere da sola insieme al figlio Santiago. De Martino andrà in un altro appartamento, proprio come accaduto un paio d'anni fa prima che tornassero insieme. Il ballerino, infatti, aveva preso una casa in affitto non lontana da quella di Belù, con la 'scusa' di essere più vicino al figlio e la voglia di essere più vicino anche a lei. E ci riuscì, visto che poco dopo i due tornarono insieme.

Aria di bis? Stando alle indiscrezioni sussurrate proprio in questi giorni dal settimanale Chi, Stefano ci avrebbe ripensato e vorrebbe tornare sui suoi passi. Stavolta, però, non sarà così facile riconquistare la delusa Belen. Intanto il ballerino inizia a portare i primi mobili nella casa nuova, come si vede sul suo profilo Instagram, e poi chissà... Milano potrebbe fare da cornice a un nuovo ritorno di fiamma.