Lutto per Stefano De Martino, è morta l’adorata nonna Elisa

Lutto per Stefano Martino: è morta nonna Elisa, 85 anni, alla quale il ballerino e conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ era legatissimo. Come riporta Napoli Today, la signora Elisa è caduta in casa e inutili sono stati i soccorsi. I funerali si terranno nella giornata di domani, nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata.

Stefano De Martino e il legame con l’adorata nonna Elisa

Stefano De Martino era legatissimo a nonna Elisa che del nipote era la più accanita fan. I selfie e i video che lo ritraevano sui social con lei hanno dato modo ai follower di conoscere la donna e di essere conquistati dalla sua simpatia. Uno dei tanti risale a Natale scorso, quando il ballerino, nelle sue Instagram stories, aveva condiviso la consegna del suo regalo per lei, ovvero buste e cassette piene ortaggi e frutta fresca. “Sei contenta?” la domanda di Stefano; “Assai!” la risposta della signora Elisa, pronta a fare i suoi auguri ai fan del nipote.