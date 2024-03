Sorpresa per Stefano De Martino: al suo spettacolo anche il nipotino appena nato, il video

Il 24 marzo sera si è concluso al Teatro Politeama di Napoli il tour di Stefano De Martino. Tra gli spettatori anche un ospite speciale: il suo nipotino, il figlio della sorella Adelaide nato poco più di quattro mesi fa. Mattia, questo il nome dello speciale spettatore, ha osservato attento lo zio che si esibiva, come mostrano le storie della neo mamma.

"Lui il più attento di tutti. Il mio cuore fuori dal petto", ha scritto la sorella di Stefano che ha condiviso anche un dolcissimo video mentre De Martino fa fare vola vola al bimbo e lo riempie di baci. Un momento dolcissimo che non può non aver riempito il cuore del conduttore e performer d'amore. Concludere il tour a Napoli non è un caso, anzi. Napoli è la sua città, città che ama e di cui spesso parla e per questo avere lì sua sorella e il nipote non può che averlo reso doppiamente fiero.