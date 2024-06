Stefano De Martino cambia casa, ma rimane vicino al figlio. Poi le voci "su chi non sopporta il suo successo in Rai"

Stefano De Martino cambia casa. Solo pochi mesi fa aveva mostrato ai suoi moltissimi follower l'arredamento, semplice ma di design, del suo appartamento milanese. Ma adesso quelle pareti e la cucina in acciaio non faranno più parte della sua quotidianità. Il conduttore è stato paparazzato da Chi mentre, con l'aiuto del figlio Santiago, stava trasportando degli scatoloni. Il suo rifugio milanese è stato costretto ad abbandonarlo in quanto "non era più disponibile" e per questo motivo "si è spostato poco lontano". Nessun investimento immobiliare, nonostante con la Rai abbia firmato un contratto blindatissimo per quattro anni e che lo vedrà impegnato nella conduzione di Affari Tuoi, De Martino rimarrà in affitto.

Il successo in Rai e le voci su Arianna Meloni

In merito al suo successo in Rai molti non sarebbero contenti. Il suo programma Stasera tutto è possibile ha confermato la sua capacità di saper fare l'intrattenitore e anche per questo gli è stata affidata la conduzione di un programma così importanti come quello "dei pacchi". La sfida, e poi il confronto, con Amadeus saranno inevitabili, ma la tv di Stato ha scelto lui e non perché sia molto apprezzato da Arianna Meloni. Mesi fa era uscita l'indiscrezione che la sorella della premier avesse un debole per il 30enne napoletano, ma in realtà non sarebbe così (la stessa Arianna ha smentito). Si tratterebbe di un "pettegolezzo riconducibile a chi mal sopporta l'ascesa del conduttore", scrive Chi, perché la Rai "spesso è una mamma ma talvolta è una matrigna".