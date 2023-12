Chi è la nuova fidanzata di Stefano De Martino? Mentre la vita professionale prosegue palesemente a gonfie vele, con lo show "Da Natale a Santo Stefano" stasera in prima serata su Rai Due, sul versante sentimentale il conduttore continua a voler mantenere il suo tradizionale massimo riserbo, per cui è complicato capire chi sia la sua nuova metà dopo Belen Rodriguez. Eppure un nome si fa avanti, è quello di Martina Trivelli.

L'addio di Stefano da Belen è arrivato ormai l'anno scorso, tanto che lei si è oggi consolata col nuovo compagno Elio Lorenzoni, come noto a tutti. Ma chi è invece la nuova fidanzata di Stefano? A settembre il conduttore è stato paparazzato accanto ad una ragazza di nome Martina, con cui è stato poi pizzicato anche a metà ottobre. Estranea al mondo dello spettacolo, ha 26 anni ed è di Pescara, ma vive a Milano da diverso tempo. Lavora nel reparto commerciale di una nota azienda di cosmetici ed è abbastanza seguita sui social.

Sembrava proprio che tra i due ci fosse più di un semplice interesse, come raccontavano alcune fotografie che li immortalavano complici, sorridenti e persino mano nella mano. Dei due si sono poi perse le tracce, almeno fino ad oggi. Sintomo che forse la coppia preferisce vivere l'amore in riservatezza, oppure sintomo del fatto che la liaison è già finita.

Non stupirebbe del resto sapere già conclusa la storia con Martina: che Stefano sia un grande amante delle donne, è ormai chiaro a tutti. La stessa Belen lo ha accusato di averla tradita con ben dodici amanti: uno trauma per lei, che dopo averlo scoperto è finita ricoverata in una clinica per depressione. Che tra le dodici ci fosse anche Martina? E che Martina fosse quella davvero giusta? Non è dato sapere. Quel che è certo è che, dopo di lei, l'ex ballerino non è stato fotografato più con nessuna.