Stefano De Martino esce allo scoperto con Martina: chi è la nuova fiamma

Stavolta è finita davvero. Se le foto pubblicate su Instagram da Belen Rodriguez per ufficializzare la storia con Elio Lorenzoni non bastavano - visto che si continuava a vociferare che fosse tutta una montatura - ci ha pensato Stefano De Martino a infrangere i sogni dei fan della coppia.

Lo showman è stato beccato a Milano con una ragazza, o meglio, si è fatto beccare considerando che in questi mesi sa benissimo di avere i flash dei paparazzi addosso e a frequentare i locali più in voga della città non può certo pensare di passare inosservato. Stefano ha deciso di regalare a Martina - questo il nome della nuova fiamma - una serata romantica a tutti gli effetti: sono arrivati insieme in auto al ristorante, hanno cenato da soli e poi sono andati a casa di lui, dove hanno trascorso la notte insieme.

De Martino è uscito allo scoperto, ed è la prima volta che lo fa. Non era mai accaduto, neanche durante i lunghi periodi di separazione da Belen avuti in passato. Ci sono stati flirt, anche qualche storiella, ma mai niente di ufficiale. Questa volta, invece, è diverso, Martina sembra che lo abbia colpito davvero e non ha intenzione di farsela scappare. E infatti ci mette la faccia.

Chi è Martina Trivelli

Si chiama Martina Trivelli la presunta fidanzata di Stefano De Martino. Estranea al mondo dello spettacolo, ha 26 anni - come riporta Fanpage - è di Pescara, ma vive a Milano da diverso tempo. Lavora nel reparto commerciale di una nota azienda di cosmetici ed è abbastanza seguita sui social.