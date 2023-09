Stefano De Martino volta pagina: il gesto sui social per la nuova fiamma Martina Trivelli

Se Belen Rodriguez ha confermato da settimane di avere al suo fianco un altro uomo, le intenzioni di Stefano De Martino volte a far capire che non intende restare ancora single sono più recenti, rivelate dalle foto che lo hanno mostrato dolcemente impegnato con la 26enne Martina Trivelli. È stato il settimanale Chi a mostrare qualche momento della serata romantica trascorsa dal conduttore con la giovane donna, originaria di Pescara, lontana dal mondo dello spettacolo ma già seguita da una schiera di quasi 13mila follower tra cui, ovviamente, anche Stefano De Martino. Ed è proprio su Instagram che si è palesato il primo gesto "pubblico" con cui il conduttore ha confermato una certa attrazione verso Martina, destinataria di like che proprio nei giorni in cui si parla della loro frequentazione non passano certo inosservati.

A notarli è stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia che su X ha postato gli scatti sensuali pubblicati da Martina e apprezzati da Stefano che, però, a differenza della ex moglie, ancora preferisce non esporsi con foto e selfie in dolce compagnia. Al momento quello che pare certo è che entrambi abbiano deciso di voltare pagina senza ufficializzare la loro terza rottura, ma lasciando che siano i fatti a confermare una situazione che adesso si vedrà se quando sarà raccontata, magari in tv.