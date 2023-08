Fabrizio Corona sgancia la bomba: "Stefano De Martino sta con una famosa influencer"

Nuovo amore per Stefano De Martino dopo Belen? Sembra proprio di sì stando all'ultima bomba sganciata da Fabrizio Corona. Secondo il re dei paparazzi, infatti, l'ex di Belen si sarebbe consolato, dopo la fine della relazione con l'argentina (anche lei già tra le braccia di un altro) con una nota influencer. La rivelazione è arrivata via Telgram, nell'ormai noto canale dove Corona spiffera gli scoop più succosi dello showbiz italiano. E l'ultimo messaggio del paparazzo, riguarda proprio De Martino e la sua vita amorosa che sarebbe più infuocata che mai. Secondo Fabrizio, infatti, Stefano avrebbe una relazione con un'influencer e attrice famosa ex di Fred De Palma e Giacomo Giorgio di Mare Fuori.

“Ecco il nuovo flirt di Stefano De Martino, ha già una nuova fiamma. È stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna e lei è una nota influencer - ha esordito Corona prima di fare nomi e cognomi -. Lei si chiama Beatrice Vendramin ed è un'attrice, modella e influencer testimonial di alcuni brand importanti nonché ex fidanzata di un personaggio famoso. È stata con Fred De Palma, che poi ha lasciato, per più di due anni e poi si è messa insieme a Giacomo Giorgio, protagonista di Mare Fuori".

Sarà forse Beatrice la nuova compagna di Stefano? Per ora il flirt non è ancora confermato e resta nel cosiddetto limbo dei "rumors" ma staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà. Intanto, i fan del conduttore Rai, non fanno che cercare indizi sui suoi profili social che possano confermare o meno questo gossip.

Chi è Beatrice Vendramin, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino

Milanese, nata il 15 giugno del 2000, Beatrice Vendramin è un'attrice, modella e influencer italiana nota per essere stata insieme al rapper Fred De Palma dal 2019 al 2022. Biondissima, occhi azzurri e uno sguardo da donna che sa quello che vuole, Beatrice si è fatta strada nel mondo della recitazione esordendo all'età di 13 anni e diventando, a soli 15 anni, la protagonista della comedy Alex&Co do Disney dove ha vestito i panni di Emma. Ha debuttato poi al cinema nel 2015 con il film Come Diventare grandi, nonostante i genitori e, nel 2017, ha recitato affianco a Vanessa Incontrada e Lino Guanciale nella fiction di Rai 1 Non dirlo al mio capo 2. Nonostante la sua giovane età, Beatrice Vendramin ha scritto anche un libro dal titolo “I piedi per terra, la testa nel cielo” dedicato alle sue fan ed è una nota modella e influencer.