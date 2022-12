Stefano e il ritorno con Belen: "Mi sento un privilegiato. Con Santiago? Sono un giocherellone"

Stefano De Martino è tornato a parlare della sua carriera in tv. Il conduttore si è raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni tra vita privata e professionale. Se il lavoro nel mondo del babbo non era più stimolante quello in tv è una continua sfida ed è proprio questo il lato che più lo affascina. "Il momento in cui la danza era diventata un mestiere e non c'era per me più nulla da scoprire, mi è venuto naturale affacciarmi alla televisione. Sono così: se sto scomodo mi diverto, se sto comodo mi annoio" ha dichiarato l'ex ballerino.

De Martino è stato lanciato da Maria De Filippi, lui era un allievo della sua scuola dello spettacolo, Amici, e lì nacque anche la storia d'amore con Emma Marrone, poi conclusa per Belen Rodriguez. Dopo alcuni anni come danzatore però Stefano ha deciso di seguire il consiglio di Maria, che lui considera il più prezioso dall'inizio della sua carriera televisiva: "Maria all’inizio mi disse: 'Sii te stesso: è la cosa più difficile da fare in televisione'. Si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi guardo e mi ascolto in tv, mi riconosco". Un traguardo non da poco.

Stefano ha parlato poi dei suoi pregi e difetti: la sua dote migliore è la tenacia perché se si mette qualcosa in testa non molla fin tanto che non l'ha ottenuta; per quanto riguarda i difetti si considera una persona non multitasking perché "ragiono per compartimenti stagni ed è una cosa che di me non sopporto"

Stefano De Martino papà

E se il lavoro va a gonfie vele, lo ricordiamo su Rai 2 conduce ben due programmi Bar Stella e Stasera tutto è possibile, anche i lati amore e famiglia non sono da meno. Con il figlio, Santiago, ammette di prediligere i giochi fisici come le lotte e i salti sul letto, le corse, però è anche molto "affettuoso e giocherellone". La famiglia con Belen Rodriguez è stata ricomposta e si considera un "privilegiato" e un "uomo felice". Per quanto riguarda Luna Marì, la bimba che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese, Stefano non ha nascosto di provare dell'affetto per lei e si considera il suo zio.