Stefano piange, Maria lo abbraccia: cosa c'è dietro la commozione ad Amici

C'è stato un momento ieri sera durante Amici che è sfuggito ai telespettatori. E' stato quando, durante l'esibizione di Serena sulle note di "Una poesia anche per te", Stefano De Martino si è commosso e Maria De Filippi gli si è fatta incontro con un abbraccio consolatorio. Un episodio che solo i fan più accaniti dell'ex ballerino e giudice possono capire, poiché conoscono il suo percorso privato e sanno quanto fosse legato al nonno scomparso alcuni anni fa. Com'è noto, infatti, la coreografia di Serena era impostata proprio sul legame tra nonni e nipoti.

Mentre la ragazza danzava, le telecamere del talent show hanno inquadrato, tra i tanti volti, proprio quello commosso di Stefano. Una volta accortasi di quanto stava accadendo, la conduttrice gli si è avvicinata, lo ha abbracciato e gli ha dato un tenero bacio sulla fronte. Di tutta risposta, Stefano ha sorriso.

Chi era il nonno di Stefano: il bar di famiglia e le parole dle ballerino

Scomparso nel 2016, il nonno di Stefano è una delle figure centrali della sua vita. Proprio di proprietà del nonno era il Bar Stella, que locale da cui poi il 32enne napoletano ha preso ispirazione per il suo omonimo show di prima serata in onda su Rai Due.

Qualche anni fa, dopo la morte dell'uomo, il nipote gli ha dedicato commoventi parole su Instagram in occasione del suo onomastico, simbolo di un amore destinato a durare per sempre: "Era un giorno in più per festeggiare, per stare assieme, per farci la nostra solita chiacchierata a fine pranzo quando rimanevamo da soli a tavola e cominciavi: 'Biscuit stai attento, arap l'uocchie!'. Ed io cercavo di rassicurarti provando a mascherare le mie preoccupazioni come se si potessero nascondere a chi ti conosce da sempre. Così mi guardavi negli occhi e mi dicevi 'Ce simm capit'. Vorrei scriverti tante cose ma tu sai già che non mi va di scavare a fondo... 'Ce simm capit'. Mi manchi". Passano gli anni ma la nostalgia resta immutata".

Il video