Stefano De Martino, la replica in diretta tv alle parole di Belen Rodriguez

È stata una domenica molto particolare. Sulla Rai l'intervista di Belen Rodriguez, su Mediaset l'intervista da Ilary Blasi dopo l'uscita di "Unica", su Nove, a Che tempo che fa, l'intervista a Stefano De Martino. In questo modo i due ex coniugi si sono risposti, se così si può dire.

Rodrgiuez a Domenica In ha parlato dei tradimenti di De Martino e della necessità di ricevere cure in una clinica, da Fabio Fazio, invece, l'ex balleino e conduttore si è limitato a spiegare che lui la sua verità non la dirà mai.

Come ha risposto Stefano De Martino alle parole di Rodriguez

"Non è una replica la mia, è una riflessione. Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Poi c'è chi si sente di renderla pubblica e di raccontarla e chi, invece, se la tiene per sé", ha spiegato Stefano a Fazio. "Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità - ha aggiunto il ballerino - semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali, i più importanti, sono il bene che c'è stato e che le voglio tutt'ora, perché io le voglio sinceramente tanto bene ancora, e il secondo, per me il più importante, che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale".

"Prima ascoltando Ornella (Vanoni, ndr) che ha parlato della sua vita colorata, mi è venuto in mente una frase di Charlie Chaplin "Life is a tragedy when seen in close-up, but comedy in long-shot", ovvero "la vita è una tragedia in primo piano e una commedia nell'inquadratura lunga". Quindi io mi auguro che l'inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita".

Cosa ha dichiarato Rodriguez

"Le ragazze, più di una, hanno ammesso subito tutto. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare", ha raccontato a Domenica In Rodriguez. "Non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito. Perché non l'ha fatto?. Perché non ama, o almeno non ama me. L'amore è in salute e in malattia, poi quando è arrivata la depressione, perché la malattia è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi, non hanno saputo tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola".